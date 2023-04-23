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Протягом дня росіяни обстріляли дві громади Сумщини: зафіксовано 11 "прильотів"

Протягом дня росіяни обстріляли дві громади Сумщини: зафіксовано 11 "прильотів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти протягом дня здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, а саме Хотінської та Білопільської. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад – Хотінської та Білопільської. Зафіксовано 11 прильотів з мінометів", – зазначили у ОВА.

Деталі

  • Білопільська громада: по території громади ворог здійснив мінометний обстріл – 5 прильотів.
  • Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 6 прильотів.

Також у Сумській ОВА додатково проінформували, що з 07.00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл, зафіксовано 5 прильотів.

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