Протягом дня росіяни обстріляли дві громади Сумщини: зафіксовано 11 "прильотів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти протягом дня здійснили обстріли 2 прикордонних громад Сумської області, а саме Хотінської та Білопільської. Про це повідомляє Сумська ОВА на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад – Хотінської та Білопільської. Зафіксовано 11 прильотів з мінометів", – зазначили у ОВА.
Деталі
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- Білопільська громада: по території громади ворог здійснив мінометний обстріл – 5 прильотів.
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- Хотінська громада: росіяни били з мінометів – 6 прильотів.
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Також у Сумській ОВА додатково проінформували, що з 07.00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл, зафіксовано 5 прильотів.
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