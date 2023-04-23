В течение дня россияне обстреляли две громады Сумщины: зафиксировано 11 "прилетов"

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"В течение дня россияне совершили обстрелы 2 пограничных общин – Хотинской и Белопольской. Зафиксировано 11 прилетов из минометов", – отметили в ОВА.

Детали



Белопольская громада: по территории громады враг совершил минометный обстрел – 5 прилетов.



Хотинская громада: россияне били из минометов – 6 прилетов.



Также в Сумской ОГА дополнительно проинформировали, что с 07.00 утра по территории Белопольской громады был минометный обстрел, зафиксировано 5 прилетов.

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