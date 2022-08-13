Протягом 5-6 місяців будуть зведені п’ятиповерхівки у 16 областях для переселенців – Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в розмові з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне розповів про план відбудови України, в тому числі і надання тимчасового житла для переселенців. Про це інформує УНН.
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«Презентував план будівництва житла для переселенців. Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр», – повідомив Тимошенко.
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Він додав, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду, коли українці зможуть повернутися до своїх домівок, дані квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.
Нагадаємо
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіло про план обов’язкової евакуації жителів Донеччини. Логістику вже організовано, у багатьох регіонах країни вже чекають на переселенців.