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В течение 5-6 месяцев будут построены пятиэтажки в 16 областях для переселенцев – Офис Президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в разговоре с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне рассказал о плане восстановления Украины, в том числе и предоставлении временного жилья для переселенцев. Об этом информирует УНН.

В течение 5-6 месяцев будут построены пятиэтажки в 16 областях для переселенцев – Офис Президента

Цитата

«Презентовал план строительства жилья для переселенцев. Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена ​​соответствующая документация. Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр», – сообщил Тимошенко.

Детали

Он добавил, что после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда, когда украинцы смогут вернуться в свои дома, данные квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

Напомним

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказало о плане обязательной эвакуации жителей Донбасса. Логистика уже организована, во многих регионах страны уже ждут переселенцев.

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