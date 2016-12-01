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Процес проходження кордону України уповільнено через проблеми з базами даних митниці

Київ • УНН

 • 9736 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через нестабільну роботу бази даних митниці процес проходження контролю на кордоні України в обох напрямках наразі уповільнено. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Процес проходження кордону України уповільнено через проблеми з базами даних митниці

"Державна прикордонна служба України інформує, що через нестабільну роботу бази даних митниці у всіх пунктах пропуску через кордон має місце уповільнення контрольних операцій в обох напрямках. Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні поїздок через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на сьогоднішній ранок на кордоні з Польщею у чергах застрягли більше 1,8 тис. автомобілів.

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