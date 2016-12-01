Процесс прохождения границы Украины замедленно из-за проблем с базами данных таможни

"Государственная пограничная служба Украины информирует, что из-за нестабильной работы базы данных таможни во всех пунктах пропуска через границу имеет место замедление контрольных операций в обоих направлениях. Просим учесть данную информацию при планировании поездок через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на сегодняшнее утро на границе с Польшей в очередях застряли более 1,8 тыс. автомобилей .