Проценко здобув "бронзу" на Євро-2022 в стрибках у висоту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Мюнхені проходить Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022. Бронзовий призер чемпіонату світу-2022 українець Андрій Проценко піднявся і на європейський п'єдестал, посівши у секторі для стрибків у висоту третє місце, пише УНН.
Деталі
Проценко здобув "бронзу" із результатом 2,27 метра. Переміг італієць Джанмарко Тамбері (2,30), "срібло" виграв німець Тобіас Потьє (2,27).
Четвертим став українець Олег Дорощук (2,23).
Доповнення
Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 завершиться 21 серпня.
Нагадаємо
Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертою на Євро-2022 у стрибках в довжину.