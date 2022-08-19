Проценко получил "бронзу" на Евро-2022 в прыжках в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Мюнхене проходит Мультиспортивный чемпионат Европы-2022. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 украинец Андрей Проценко поднялся и на европейский пьедестал, заняв в секторе для прыжков в высоту третье место, пишет УНН.
Детали
Проценко получил "бронзу" с результатом 2,27 метра. Победил итальянец Джанмарко Тамбери (2,30), "серебро" выиграл немец Тобиас Потье (2,27).
Четвертым стал украинец Олег Дорощук (2,23).
Дополнение
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 завершится 21 августа.
Напомним
Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертой на Евро-2022 в прыжках в длину.