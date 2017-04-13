Процедура ухвалення законопроекту про ринок електроенергії не була порушена - І.Луценко

"Для повторного другого читання були враховані комітетом і було знайдено консенсус по певній кількості поправок і їх зачитав керівник комітету Олександр Домбровський", - сказала І.Луценко.

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Вона додала, що по інших поправках "заступник керівника комітету від "Самопомочі" зачитав всі ті інші поправки, які потребували підтвердження з тих 200".

""Самопоміч" трішечки кривить душею. Всі вони (поправки - ред.) були зачитані в залі. Всі, хто відмовився від наполягання просто озвучили це. Ті, зокрема "Батьківщина", які наполягали на поясненні залу що відбулося і підняти питання на підтвердження голосування, все проголосовано. Ви були свідками і жодного відхилення (від процедури ухвалення закону - ред.) не відбулося", - зазначила І.Луценко.

У свою чергу голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявляв, що процедура голосування за законопроект про ринок електричної енергії була порушена, через що фракція очолювана ним вирішила не підтримувати цей законопроект і голосувала проти.