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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64084 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107817 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165487 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121446 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119599 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105307 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Процедура принятия законопроекта о рынке электроэнергии не была нарушена - И.Луценко

Процедура принятия законопроекта о рынке электроэнергии не была нарушена - И.Луценко

Киев  •  УНН

 • 10646 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Процедура голосования за проект закона о рынке электрической энергии не была нарушена. Об этом в интервью журналистам в парламенте заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Для повторного второго чтения были учтены комитетом и был найден консенсус по определенному количеству поправок и их зачитал руководитель комитета Александр Домбровский", - сказала И.Луценко.

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Она добавила, что по другим поправкам "заместитель руководителя комитета от "Самопомощи" зачитал все те другие поправки, которые требовали подтверждения из тех 200".

""Самопомощь" немного кривит душой. Все они (поправки - ред.) были зачитаны в зале. Все, кто отказался от настаивания просто озвучили это. Те, в частности "Батькивщина", которые настаивали на объяснении зала что произошло и поднять вопрос на подтверждение голосования, все проголосовано. Вы были свидетелями и ни одного отклонения (от процедуры принятия закона - ред.) не произошло", - отметила И.Луценко.

В свою очередь председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявлял, что процедура голосования за законопроект о рынке электроэнергии была нарушена, из-за чего фракция возглавляемая им решила не поддерживать этот законопроект и голосовала против.

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