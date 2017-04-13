Процедура принятия законопроекта о рынке электроэнергии не была нарушена - И.Луценко

"Для повторного второго чтения были учтены комитетом и был найден консенсус по определенному количеству поправок и их зачитал руководитель комитета Александр Домбровский", - сказала И.Луценко.

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Она добавила, что по другим поправкам "заместитель руководителя комитета от "Самопомощи" зачитал все те другие поправки, которые требовали подтверждения из тех 200".

""Самопомощь" немного кривит душой. Все они (поправки - ред.) были зачитаны в зале. Все, кто отказался от настаивания просто озвучили это. Те, в частности "Батькивщина", которые настаивали на объяснении зала что произошло и поднять вопрос на подтверждение голосования, все проголосовано. Вы были свидетелями и ни одного отклонения (от процедуры принятия закона - ред.) не произошло", - отметила И.Луценко.

В свою очередь председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк заявлял, что процедура голосования за законопроект о рынке электроэнергии была нарушена, из-за чего фракция возглавляемая им решила не поддерживать этот законопроект и голосовала против.