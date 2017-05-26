Процедура екстрадиції В.Каськіва може бути відновлена через 1-2 місяці - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Генеральна прокуратура України очікує на рішення суду Панами про відновлення процедури екстрадиції екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва протягом одного-двох місяців. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.
“В мене поки що відсутні дані, чи є рішення суду Панами по відновленню процедури екстрадиції, але розраховуємо, що протягом 1-2 місяців таке рішення буде”, — сказав Є.Єнін.
Як повідомляв УНН, суд Панами має ухвалити рішення про продовження екстрадиційної перевірки щодо екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, яка була призупинена у зв’язку з розглядом його клопотання про надання статусу політичного біженця.
Нагадаємо, влада Панами відмовилася надати статус політичного біженця колишньому голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву.
Як раніше повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.
Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку в Панамі.
У Генпрокуратурі повідомляли, що згідно з законодавством Панами, процедура розгляду клопотання про надання статусу біженця екс-голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву триватиме до півроку.
В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
З 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.