Процедура экстрадиции В.Каськива может быть восстановлена ​​через 1-2 месяца - ГПУ

"У меня пока отсутствуют данные, есть ли решение суда Панамы по восстановлению процедуры экстрадиции, но рассчитываем, что в течение 1-2 месяцев такое решение будет", - сказал Е.Енин.

Как сообщал УНН, суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки в отношении экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, которая была приостановлена в связи с рассмотрением его ходатайства о предоставлении статуса политического беженца.

Напомним, власти Панамы отказалась предоставить статус политического беженца бывшему главе Госинвестпроекта Владиславу Каськиву.

Как ранее сообщал УНН, 10 сентября 2016 года панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Госинвестпроекта попросил политического убежища в Панаме.

В Генпрокуратуре сообщали, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Держинвестпроекту Владиславу Каськиву продлится до полугода.

В.Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 года В.Каськив находится в международном розыске.