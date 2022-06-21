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Протримали майже місяць: окупанти відпустили з полону начальника пожежної частини Енергодара

Протримали майже місяць: окупанти відпустили з полону начальника пожежної частини Енергодара

Київ • УНН

 • 89160 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Російські окупанти відпустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.

Цитата

"Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару", - написав Орлов.

Деталі

За його словами, після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною.

"Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи", - повідомив Орлов.

Раніше

Запорізька ОВА повідомила, що в Енергодарі рятувальники ДСНС вийшли на акцію протесту через викрадення командира пожежного загону Віталія Трояна.

Доповнення

Раніше Дмитро Орлов повідомив, що в Енергодарі зросла кількість викрадень людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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