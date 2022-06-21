Продержали почти месяц: оккупанты отпустили из плена начальника пожарной части Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российские оккупанты отпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара Виталия Трояна. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.
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"Российские захватчики выпустили из плена похищенного начальника пожарной части оккупированного Энергодара", – написал Орлов.
Детали
По его словам, после почти месячного ареста Виталий Троян, очевидно, под давлением рашистов дал интервью пророссийским журналистам и признался в сотрудничестве с СБУ и территориальной обороной.
"Как сообщается, начальник пожарной части в ближайшее время вернется к своей работе", - сообщил Орлов.
Ранее
Запорожская ОВА сообщила, что в Энергодаре спасатели ГСЧС вышли на акцию протеста из-за похищения командира пожарного отряда Виталия Трояна.
Дополнение
Ранее Дмитрий Орлов сообщил, что в Энергодаре возросло количество похищений людей.