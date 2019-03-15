Протоієрей УПЦ МП заявив, що його викликають на допит до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протоієрей УПЦ МП Віктор Земляний, який очолює відділ з питань врегулювання міжконфесійних конфліктів при Рівненські єпархії, заявив, що його викликали на допит до управління СБУ у Рівненській області у справі розповсюдження російських агітаційних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр УПЦ МП.
Він переконаний, що "фактично хочуть змусити замовкнути, перестати діяти в рамках своїх повноважень, як голови відділу по врегулюванню міжконфесійних конфліктів".
“Їх цікавить поширення релігійної літератури на церковну тематику, де розповідається про церковні розділення, про їх наслідки, про їх загрози, що вони несуть для нашої держави. Ці книги у вільному доступі. Саме з цієї причини мене знову на минулому тижні, в середу, пробували викликати в СБУ”, - повідомив він.
Водночас, як повідомили УНН в управлінні СБУ Рівненської області, наразі проводиться допит у справі розповсюдження проросійських агітаційних матеріалів, було викликано багатьох священиків УПЦ МП і жодних процесуальних змін не вносилось.
“У рамках відкритого кримінального провадження допитуються свідки – батюшки, а також всі прихожани. Сьогодні викликали на допит багатьох батюшок. Справа стосується розповсюдження агітаційних російських матеріалів. Ніяких процесуальних статусів змінено не було. Більше нічого повідомити не можу”, - сказала прес-секретар управління СБУ в Рівненській області Інна Ілючок.
Як повідомляв УНН, в УПЦ МП заявляють, що СБУ масово викликає на допити священиків Рівненської області.