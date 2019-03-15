Протоієрей УПЦ МП заявив, що його викликають на допит до СБУ

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Протоієрей УПЦ МП Віктор Земляний, який очолює відділ з питань врегулювання міжконфесійних конфліктів при Рівненські єпархії, заявив, що його викликали на допит до управління СБУ у Рівненській області у справі розповсюдження російських агітаційних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр УПЦ МП.