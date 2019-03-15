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Протоиерей УПЦ МП заявил, что его вызывают на допрос в СБУ

Киев • УНН

 • 9548 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Протоиерей УПЦ МП Виктор Земляной, который возглавляет отдел по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровенской епархии, заявил, что его вызвали на допрос в управление СБУ в Ровенской области по делу распространения российских агитационных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УПЦ МП.

Протоиерей УПЦ МП заявил, что его вызывают на допрос в СБУ

Он убежден, что "фактически хотят заставить замолчать, перестать действовать в рамках своих полномочий, как главы отдела по урегулированию межконфессиональных конфликтов".

"Их интересует распространение религиозной литературы на церковную тематику, где рассказывается о церковных разделениях, об их последствиях, о их угрозах, что они несут для нашего государства. Эти книги в свободном доступе. Именно по этой причине меня снова на прошлой неделе, в среду, пробовали вызвать в СБУ", - сообщил он.

В то же время, как сообщили УНН в управлении СБУ Ровенской области, проводится допрос по делу распространения пророссийских агитационных материалов, было вызвано многих священников УПЦ МП и никаких процессуальных изменений не вносилось.

"В рамках открытого уголовного производства допрашиваются свидетели - батюшки, а также все прихожане. Сегодня вызвали на допрос многих батюшек. Дело касается распространения агитационных российских материалов. Никаких процессуальных статусов изменено не было. Больше ничего сообщить не могу", - сказала пресс-секретарь управления СБУ в Ровенской области Инна Илючок.

Как сообщал УНН, в УПЦ МП заявляют, что СБУ массово вызывает на допросы священников Ровенской области.

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