Противник майже втратив змогу наступати на будь-якій території України – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупаційні сили майже втратили змогу наступати на будь-якій території України. Про це заявив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович на брифінгу у понеділок, пише УНН.
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“Противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде лише тактичні дії, накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації”, - сказав Арестович.
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За його словами, протягом ночі українські військові завдавали потужних ударів по російських окупантах, що призвело до чергових втрат ворога.
Противник, за словами радника глави ОП, здійснював удари у відповідь. Проте, порівняно з ударами українських сил, вони були “маленькі і нестрашні”.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ станом на понеділок, 21 березня, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб.