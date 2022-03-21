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Противник почти потерял возможность наступать на любой территории Украины – Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупационные силы почти потеряли возможность наступать на любой территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович на брифинге в понедельник, пишет УНН.

Цитата

“Противник почти потерял возможность наступать в любом месте на территории Украины и ведет лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации”, - сказал Арестович.

Детали

По его словам, в течение ночи украинские военные наносили мощные удары по российским оккупантам, что привело к очередным потерям врага.

Противник, по словам советника главы ОП, совершал ответные удары. Однако, по сравнению с ударами украинских сил, они были маленькие и нестрашные”.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 21 марта, общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек.

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