Протистояння російській агресії завершиться після звільнення Донбасу і Криму - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протистояння російській агресії буде завершене після звільнення останнього клаптика української землі на Донбасі та в Криму. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"З сьогоднішнього дня, 30 квітня 2018 року, широкомасштабна антитерористична операція на території Донецької і Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом Збройних сил України для забезпечення захисту. Можете поставити мені питання: а коли закінчиться протистояння агресії? Я вам дам абсолютно чітку відповідь – АТО закінчилося, протистояння агресії, відсіч російському агресору завершиться тоді, коли буде звільнений останній клаптик української землі. При чому як на території Донецької та Луганської областей, так і на території окупованого Криму", - заявив він.
Президент наголосив, що це принципова позиція держави.
Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.