Противостояние российской агрессии завершится после освобождения Донбасса и Крыма – Порошенко

"С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты. Вы можете задать мне вопрос: "А когда закончится противостояние агрессии?" Я вам дам абсолютно четкий ответ: АТО закончилось, противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Причем как на территории Донецкой и Луганськои областей, так и на территории оккупированного Крыма", - заявил он.

Президент подчеркнул, что это принципиальная позиция государства.

Напомним, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.