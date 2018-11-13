Протистояння "Динамо" – "Шахтар" не потрапило до топ-50 найважливіших дербі світу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Авторитетне британське видання “FourFourTwo” склало список з 50-ти найважливіших протистоянь у футболі в теперішні часи, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
У кращу топ-п’ятірку потрапили битви між “Рівер Плейт” і “Бока Хуніорс”, “Барселоною” і “Реалом”, “Селтіком” і “Рейнджерсом”, “Насьональ” і “Пеняролем” і римське дербі — “Лаціо” — “Рома”.
До цього рейтингу не увійшло українське дербі за участі київського “Динамо” і донецького “Шахтаря”.
Відзначимо, що повз топ-10 класифікації пролетіли також такі протистояння, як “Мілан” — “Інтер” (13-те місце), “Арсенал” — “Тотенхем” (20-те місце) та “Партизан” — “Црвєна Звєзда” (22-ге місце).