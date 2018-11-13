Противостояние "Динамо" - "Шахтер" не попало в топ-50 самых важных дерби мира
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Авторитетное британское издание “FourFourTwo” составило список из 50 важнейших противостояний в футболе в нынешние времена, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.
В лучшую топ-пятерку попали битвы между “Ривер Плейт” и “Бока Хуниорс”, “Барселоной” и “Реалом”, “Селтиком” и “Рейнджерс”, “Насьональ” и “Пеняролем” и римское дерби — “Лацио” — “Рома”.
В этот рейтинг не вошло украинское дерби с участием киевского “Динамо” и донецкого “Шахтера”.
Отметим, что мимо топ-10 классификации пролетели также такие противостояния, как “Милан” — “Интер” (13-е место), “Арсенал” — “Тоттенхэм” (20-е место) и “Партизан” — “Црвена Звезда” (22-е место).