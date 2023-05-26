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Протидія корупції в спорті: Мінмолодьспорту та Асоціація футзалу уклали меморандум

Київ • УНН

 • 717571 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Міністерство молоді та спорту України та Асоціація футзалу України уклали меморандум про співпрацю на напрямі боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Зазначається, що відповідно до умов меморандуму сторони будуть співпрацювати та обмінюватися інформацією щодо запобігання маніпулюванню спортивними змаганнями.

Крім того, вони проводитимуть спільні заходи із популяризації принципів чесної гри в спорті та залучення більшої кількості представників спортивного руху й громадськості для боротьби з маніпулюваннями у спорті.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт висловив упевненість, що об'єднані зусилля допоможуть захистити доброчесність українського футзалу та його імідж на міжнародній арені.

Він також наголосив на необхідності підвищення обізнаності гравців, тренерів та інших представників футзальної спільноти у сфері протидії корупційним проявам у спорті.

Нагадаємо

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