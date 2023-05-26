Противодействие коррупции в спорте: Минмолодежьспорта и Ассоциация футзала заключили меморандум

Детали

Отмечается, что в соответствии с условиями меморандума стороны будут сотрудничать и обмениваться информацией по предотвращению манипулирования спортивными соревнованиями.

Кроме того, они будут проводить совместные мероприятия по популяризации принципов честной игры в спорте и привлечению большего количества представителей спортивного движения и общественности для борьбы с манипулированием в спорте.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил уверенность, что объединенные усилия помогут защитить добропорядочность украинского футзала и его имидж на международной арене.

Он также отметил необходимость повышения осведомленности игроков, тренеров и других представителей футзального сообщества в сфере противодействия коррупционным проявлениям в спорте.

Напомним

Люди критикуют Олимпиаду-2024 в Париже из-за высокой стоимости билетов, которую осудили как подрыв обещаний организаторов о проведении Игр, доступных для всех.