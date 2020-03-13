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Протидія коронавірусу: уряд обмежив кількість пунктів пропуску на кордоні України

Київ • УНН

 • 15481 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні обмежив кількість пунктів пропуску через державний кордон. Про це повідомили у пресслужбі уряду, передає УНН.

"Уряд прийняв рішення про обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю. Відповідне розпорядження ухвалене на виїзному позачерговому засіданні Кабінету міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського", - вказали у пресслужбі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відповідне розпорядження стосується обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобіганню загроз занесенню та поширенню на територію України коронавірусної інфекції.

"Кількість та які саме пункти залишаться відкритими, буде визначено сьогодні на Раді національної безпеки і оборони", - вказали в уряді.

При цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що всі українці, які зараз перебувають за кордоном, зможуть безперешкодно повернутися додому. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що всі консульства України за кордоном готові надавати максимальне сприяння громадянам України для їх захисту та поверненню додому у разі виявлення такого бажання.

Нагадаємо, зі слів Авакова, через коронавірус закриття ПП на кордонах буде більш "жорстким", ніж планувалося.

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