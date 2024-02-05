Протягом минулого тижня нацгвардійцям вдалося знищити понад 100 одиниць військової техніки окупантів
Київ • УНН
За словами міністра внутрішніх справ України, за минулий тиждень Національна гвардія знищила 127 одиниць російської військової техніки, в тому числі 44 артилерійські системи, 24 танки, а також підірвала 5 складів з боєприпасами.
Підрозділи Національної гвардії протягом минулого тижня знищили 127 одиниць військової техніки, а також 5 складів боєприпасів. Відповідну статистику опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, додавши відео знищення ворожого Т-90, пише УНН.
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Міністр зазначив, що протягом минулого тижня нацгвардійцям вдалося знищити 44 артилерійські системи, 24 танки, 6 БМП, 43 ББМ, 2 РСЗВ, 52 одиниці автомобільної техніки та вразити 5 складів з боєприпасами. Клименко також показав кадри знищення російського танка Т-90 на Херсонщині за допомогою дрона.
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