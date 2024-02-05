В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов

Подразделения Национальной гвардии в течение прошлой недели уничтожили 127 единиц военной техники, а также 5 складов боеприпасов. Соответствующую статистику опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко, добавив видео уничтожения вражеского Т-90, пишет УНН.

Детали

Подразделения Национальной гвардии продолжают освобождать украинские земли от оккупантов и утилизировать их железяки. Днем и ночью. Ловко и слаженно - написал Клименко.

Министр отметил, что в течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить 44 артиллерийские системы, 24 танка, 6 БМП, 43 ББМ, 2 РСЗО, 52 единицы автомобильной техники и поразить 5 складов с боеприпасами. Клименко также показал кадры уничтожения российского танка Т-90 на Херсонщине с помощью дрона.

Напомним,

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.

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