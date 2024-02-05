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В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов

В течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить более 100 единиц военной техники оккупантов

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 15:12  •  12737 просмотра

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По словам министра внутренних дел Украины, за прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила 127 единиц российской военной техники, в том числе 44 артиллерийские системы, 24 танка, а также взорвала 5 складов с боеприпасами.

Подразделения Национальной гвардии в течение прошлой недели уничтожили 127 единиц военной техники, а также 5 складов боеприпасов. Соответствующую статистику опубликовал министр внутренних дел Игорь Клименко, добавив видео уничтожения вражеского Т-90, пишет УНН.

Детали

Подразделения Национальной гвардии продолжают освобождать украинские земли от оккупантов и утилизировать их железяки. Днем и ночью. Ловко и слаженно

- написал Клименко.

Министр отметил, что в течение прошлой недели нацгвардейцам удалось уничтожить 44 артиллерийские системы, 24 танка, 6 БМП, 43 ББМ, 2 РСЗО, 52 единицы автомобильной техники и поразить 5 складов с боеприпасами. Клименко также показал кадры уничтожения российского танка Т-90 на Херсонщине с помощью дрона.

Напомним,

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров. 

В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты05 февраль 2024, 14:35 • 24690 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Протягом минулого тижня нацгвардійцям вдалося знищити понад 100 одиниць військової техніки окупантів
Over the past week, the National Guard managed to destroy more than 100 pieces of occupiers' military equipment
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