Проти іноземних учасників "ялтинського форуму" відкрито кримінальне провадження

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332-1 КК України "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, іноземці сприяли окупаційній владі у розвитку туристичної сфери на півострові, закликали до зняття санкцій та визнання результатів незаконно проведеного "референдуму" щодо відокремлення АР Крим від України та входження її до складу Російської Федерації.

Окрім цього прокуратурою готуються міжнародні доручення до країн, громадяни яких взяли участь у "форумі" та порушили законодавство України.

Також, прокуратурою буде надана оцінка фінансуванню зазначеного "форуму", а саме причетності окремих підприємств, які виступили партнерами його проведення.

Як повідомляв УНН 25 квітня, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця заявив, що окупаційна влада Криму порушує права українців та кримських татар.