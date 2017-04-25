Проти іноземних учасників "ялтинського форуму" відкрито кримінальне провадження

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї іноземцями, які протягом 20-22 квітня 2017 року брали участь у так званому "ІІІ Міжнародному економічному форумі", який проходив у м. Ялта. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АРК. 

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 332-1 КК України "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, іноземці сприяли окупаційній владі у розвитку туристичної сфери на півострові, закликали до зняття санкцій та визнання результатів незаконно проведеного "референдуму" щодо відокремлення АР Крим від України та входження її до складу Російської Федерації.

Окрім цього прокуратурою готуються міжнародні доручення до країн, громадяни яких взяли участь у "форумі" та порушили законодавство України.

Також, прокуратурою буде надана оцінка фінансуванню зазначеного "форуму", а саме причетності окремих підприємств, які виступили партнерами його проведення.

Як повідомляв УНН 25 квітня, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця заявив, що окупаційна влада Криму порушує права українців та кримських татар.

Українські Національні Новини

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