Против иностранных участников "ялтинского форума" открыто уголовное производство

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.

В частности, иностранцы способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.

Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Также, прокуратурой будет дана оценка финансированию указанного "форума", а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Как сообщал УНН 25 апреля, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица заявил, что оккупационные власти Крыма нарушают права украинцев и крымских татар.