Против иностранных участников "ялтинского форума" открыто уголовное производство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30594 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113949 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114887 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111561 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103578 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106850 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103393 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152006 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом "III Международном экономическом форуме", который проходил в г. Ялта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.

В частности, иностранцы способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призывали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.

Кроме этого прокуратурой готовятся международные поручения в страны, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Также, прокуратурой будет дана оценка финансированию указанного "форума", а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Как сообщал УНН 25 апреля, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица заявил, что оккупационные власти Крыма нарушают права украинцев и крымских татар.

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