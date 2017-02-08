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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Проти 17 фанатів "Райо Вальєкано" відкриють кримінальні справи

Київ • УНН

 • 11733 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що в найближчі дні буде поданий позов на вболівальників "Райо Вальєкано", які погрожували українцеві Роману Зозулі під час його прибуття в клуб, повідомляє УНН з посиланням на Mundo Deportivo.

Проти 17 фанатів "Райо Вальєкано" відкриють кримінальні справи

"Ситуація з Романом Зозулею завдає шкоди іміджу іспанського футболу і всієї країни. Проти 17 чоловік, який прийшли на базу "Райо Вальєкано" з плакатами на яких містилися образи на адресу футболіста, найближчим часом відкриють кримінальні справи. Але ми хочемо знайти і замовників цієї акції, не тільки виконавців. Я переконаний, що Зозуля не сповідує ідеологію, в якій його звинуватили. Ми не повинні піддаватися на тиск", - заявив Х.Тебас.

Також президент прагне застосувати жорсткі санкції щодо уболівальників команди: "всі повинні відповідати за свої вчинки, і суд вирішить, яке повинно бути покарання. Ми ж будемо наполягати на серйозних санкції, оскільки вони порушили фундаментальне право людини на роботу".

Нагадаємо, що Р.Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано" в останні день трансферного вікна. Проте через дії фанатів-радикалів українець повернувся у Севілью вже в день підписання контракту.

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