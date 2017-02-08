Против 17 фанатов "Райо Вальекано" откроют уголовные дела

"Ситуация с Романом Зозулей наносит ущерб имиджу испанского футбола и всей страны. Против 17 человек, которые пришли на базу" Райо Вальекано "с плакатами на которых содержались оскорбления в адрес футболиста, в ближайшее время откроют уголовные дела. Но мы хотим найти и заказчиков этой акции , не только исполнителей. Я убежден, что Зозуля не исповедует идеологию, в которой его обвинили. Мы не должны поддаваться на давление ", - заявил Х.Тебас.

Также президент стремится применить жесткие санкции в отношении болельщиков команды: "все должны отвечать за свои поступки, и суд решит, какое должно быть наказание. Мы же будем настаивать на серьезных санкциях, поскольку они нарушили фундаментальное право человека на работу".

Напомним, что Р.Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последние день трансферного окна . Однако из-за действий фанатов-радикалов украинец вернулся в Севилью уже в день подписания контракта.