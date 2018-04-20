Протести в Вірменії: затримано майже 200 активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Під час протестів у Єревані (Вірменія) у п'ятницю, 20 квітня, поліція затримала 183 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ENV Report.
"Вірменська поліція випустила заяву, згідно з якою на зараз затримано 183 людей у Єревані", - йдеться у повідомленні.
За інформацією порталу Новости Армении, станом на 11:00 п'ятниці було затримано 52 протестувальників. Серед затриманих виявився син організатора мітингів Ніколи Пашиняна.
Сам активіст заявив, що 20 квітня протест набуває нової форми - тепер учасники акцій протесту перекриватимуть дороги.
Як повідомляв УНН, учора кількість затриманих активістів в Єревані (Вірменія-ред.) збільшилася до 100 осіб.
А у центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції.
Позавчора в центрі Єревана на площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв'язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії.