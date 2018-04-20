Протесты в Армении: задержаны почти 200 активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во время протестов в Ереване (Армения) в пятницу, 20 апреля, полиция задержала 183 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ENV Report.
"Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на данный момент задержаны 183 человек в Ереване", - говорится в сообщении.
По информации портала Новости Армении по состоянию на 11:00 пятницы были задержаны 52 протестующих. Среди задержанных оказался сын организатора митингов Никол Пашинян.
Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста будут перекрывать дороги.
Как сообщал УНН, вчера количество задержанных активистов в Ереване (Армения ред.) увеличилась до 100 человек.
А в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.
Позавчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.