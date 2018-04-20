Протесты в Армении: задержаны почти 200 активистов

"Армянская полиция выпустила заявление, согласно которому на данный момент задержаны 183 человек в Ереване", - говорится в сообщении.

По информации портала Новости Армении по состоянию на 11:00 пятницы были задержаны 52 протестующих. Среди задержанных оказался сын организатора митингов Никол Пашинян.



Сам активист заявил, что 20 апреля протест приобретает новую форму - теперь участники акций протеста будут перекрывать дороги.

Как сообщал УНН, вчера количество задержанных активистов в Ереване (Армения ред.) увеличилась до 100 человек.



А в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.

Позавчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.