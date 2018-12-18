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Протести в Угорщині: група депутатів прорвалась на телеканал

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час антиурядових протестів в Угорщині група з 15 депутатів у понеділок, 17 грудня, прорвалася крізь охорону до будівлі громадського телеканалу MTV. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Протести в Угорщині: група депутатів прорвалась на телеканал

Як зазначається у виданні, “народні обранці хочуть зачитати у зверненні до нації петицію протестувальників”.

Додається, що двох депутатів вигнали з приміщення телеканалу, однак 13 осіб станом на вечір понеділка перебували там, відмовляючись виконати вимогу поліції покинути приміщення.

“На відеокадрах, знятих у приміщенні, видно, що деякі з депутатів лежать на підлозі, щоб їх не могли виштовхати”, — додається у виданні.

Петиція, яку законодавці хочуть зачитати, містить п’ять вимог, серед яких, зокрема, скасування так званого “закону про рабство”, зменшення понаднормового часу роботи для поліції, а також вимога незалежного правосуддя та чесних ЗМІ.

Як повідомляв УНН, під час антиурядових протестів у Будапешті протестувальники почали кидати димові гранати у бік поліції, яка відповіла сльозогінним газом.

Нагадаємо, тисячі угорців вийшли на акцію протестів проти нового законопроекту про працю, який самі протестувальники встигли назвати “рабським”. Зміни до трудового кодексу зіткнулися з інтенсивною критикою, яка привела до найбільшого вуличного протесту в країні за цей рік.

Потенційнн нововведення в законодавстві може обернутися для громадян Угорщини двома додатковими робочими годинами до середнього робочого дня (або додатковим робочим днем на тиждень).

Відповідно до запропонованого законопроекту, роботодавцям гарантуються додаткові понаднормові 250 годин на рік на кожного працівника. Що стосується інших годин, їм доведеться отримати згоду працівників.

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