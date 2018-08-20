Протести в Румунії: один із постраждалих помер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чоловік 62 років, який постраждав в ході сутичок протестувальників і правоохоронних органів під час протестів в Румунії, помер в лікарні, передає УНН з посиланням на станицю Департамент з надзвичайних ситуацій (DSU) в Facebook.
Чоловік поступив до лікарні Олександрія з носовою кровотечею.
“Пацієнт звернувся до швидкої зі скаргами на хронічну гіпертонію, він був у свідомості, у нього був підвищений артеріальний тиск і кисень в межах норми. Після надання першої допомоги лікарі запропонували людині транспортування в лікарню, але він відмовився”, — повідомляє Департамент з питань надзвичайних ситуацій.
Як пише румунське видання Mediafax, чоловік втратив свідомість після дії сльозогінного газу на мітингу на площі Вікторія 10 серпня. У нього було важке носова кровотеча. Відтоді його стан погіршився.
За фактом його смерті поліція порушила кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, 10 серпня в Бухаресті на площі Вікторія пройшов численний мітинг, під час якого відбувалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, в яких постраждало близько 400 осіб.