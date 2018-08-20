Протесты в Румынии: один из пострадавших умер
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Мужчина 62 лет, который получил повреждения в ходе стычек протестующих и правоохранительных органов во время протестов в Румынии, скончался в больнице, передает УНН со ссылкой на станицу Департамент по чрезвычайным ситуациям (DSU) в Facebook.
Мужчина поступил в госпиталь Александрия с носовым кровотечением.
“Пациент обратился в скорую с жалобами на хроническую гипертонию, он был в сознании, у него было повышенное артериальное давление и кислород в пределах нормы. После оказания первой помощи врачи предложили человеку транспортировку в больницу, но он отказался”, — сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям.
Как пишет румынское издание Mediafax, мужчина упал в обморок после действия слезоточивого газа на митинге на площади Виктория, 10 августа. У него было тяжелое носовое кровотечение. С тех пор его состояние ухудшилось.
По факту его смерти полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщал УНН, 10 августа в Бухаресте на площади Виктория прошел многочисленный митинг, в ходе которого происходили стычки между протестующими и правоохранителями, в которых пострадало около 400 человек.