Протести в Білорусі: у списку тих, хто відбуває арешт, понад сто осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральна прокуратура Білорусі опублікувала список затриманих, які відбувають адміністративний арешт - у ньому більш ніж сто осіб. Про це повідомляє УНН, посилаючись на російську службу BBC.
"Генпрокуратура Білорусі опублікувала список затриманих, які відбувають адміністративний арешт. У ньому понад сто осіб", - йдеться в повідомленні.
Також, як зазначено, у прокуратурі пообіцяли, що за "кожним фактом перевищення влади правоохоронцями буде проведено об'єктивну перевірку".
Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року.
В ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького у Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.
Також нагадаємо, що соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської Марія Колесникова заявила, що в республіці 4 тис. осіб залишаються затриманими в результаті акцій протесту після виборів президента. Водночас, у МВС Білорусі не підтвердили цю інформацію.