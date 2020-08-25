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Протести у США: у Кеноші тривають акції, причина з якої поліцейські стріляли у чоловіка - невідома

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Комендантська година на території американського округу Кеноша (штат Вісконсін) не завадила продовженню в однойменному місті акцій протесту після того, як полицеских відкрили вогонь по 29-річному афроамериканцю Джейкобу Блейку. Про це повідомила телекомпанія CNN, пише УНН.

Протести у США: у Кеноші тривають акції, причина з якої поліцейські стріляли у чоловіка - невідома

За її даними, до 150 осіб проводять протестну акцію після вступу комендантської години в силу о 20:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом). Акція триває в парку, розташованому навпроти будівлі місцевого суду.

Протестуючі спочатку кидали пляшки в бік шеренги з більш, ніж 70 поліцейських, які зайняли позиції біля суду. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ, примусивши втекти частину маніфестантів. Останні сховалися за однією з машин, підпалених минулої ночі, і знову почали закидувати пляшками правоохоронців.

За даними телекомпанії, в Міннеаполісі (штат Міннесота) раніше були затримані п’ятеро осіб за порушення порядку під час демонстрації проти свавілля силовиків.

Інцидент в Кеноші стався 23 серпня, коли 29-річний Блейк намагався розняти двох посварених жінок. Причини, через які правоохоронці відкрили вогонь по ньому, поки невідомі. Газета Kenosha News підкреслила, що поліцейські не мали при собі натільних камер, що ускладнить вже розпочате розслідування інциденту. Телекомпанія ABC з посиланням на подругу Блейка Лакешу Букер повідомила, що у потерпілого не було зброї. Поранений доставлений в госпіталь міста Мілуокі, його стан оцінюється як важкий. Поліцейські, які брали участь у затриманні, відправлені в адміністративну відпустку зі збереженням змісту.

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