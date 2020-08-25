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Протесты в США: в Кеноше продолжаются акции, причина по которой полицейские стреляли в мужчину - неизвестна

Киев • УНН

 • 14060 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Комендантский час на территории американского округа Кеноша (штат Висконсин) не помешал продолжению в одноименном городе акций протеста после того, как полицеские открыли огонь по 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщила телекомпания CNN, пишет УНН.

Протесты в США: в Кеноше продолжаются акции, причина по которой полицейские стреляли в мужчину - неизвестна

По ее данным, до 150 человек проводят протестную акцию после вступления комендантского часа в силу в 20:00 по местному времени (04:00 по киевскому времени). Акция продолжается в парке, расположенном напротив здания местного суда.

Протестующие сначала бросали бутылки в сторону шеренги из более, чем 70 полицейских, которые заняли позиции у суда. Стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ, обратив в бегство часть манифестантов. Последние укрылись за одной из машин, подожженных минувшей ночью, и снова начали закидовать бутылками правоохранителей.

По данным телекомпании, в Миннеаполисе (штат Миннесота) ранее были задержаны пятеро человек за нарушение порядка во время демонстрации против произвола силовиков.

Инцидент в Кеноше произошел 23 августа, когда 29-летний Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Причины, по которым правоохранители открыли огонь по нему, пока неизвестны. Газета Kenosha News подчеркнула, что полицейские не имели при себе нательных камер, что усложнит уже начатое расследование инцидента. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у пострадавшего не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь города Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое. Полицейские, участвовавшие в задержании, отправлены в административный отпуск с сохранением содержания.

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