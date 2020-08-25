Антирасистські протести у США: мер Кеноша заявив, що у поліції немає відеореєстраторів через дефіцит
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Співробітники поліції американського міста Кеноша (штат Вісконсін), які поранили в спину 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка, і їх колеги не були забезпечені натільними відеореєстраторами через брак бюджетних коштів. Про це повідомив у понеділок мер міста Джон Антарамян на прес-конференції, трансляцію якої вела телекомпанія CNN, пише УНН.
“Закупівля натільних відеореєстраторів була передбачена бюджетом деякий час. Частково проблема була обумовлена тим, що владі штату необхідно було внести зміни в максимальні строки зберігання відзнятого матеріалу. Вони внесли ці зміни, що зробило закупівлю відеореєстраторів фінансово недоступною для (правоохоронної) спільноти”, — уточнив градоначальник.
Він не відповів на питання, чи обладнані відеореєстраторами патрульні машини поліції Кеноші.
Раніше, в американському місті Кеноша через вбивство поліцією чоловіки — почалися протести і була введена комендантська година.