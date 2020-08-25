Антирасистські протести у США: мер Кеноша заявив, що у поліції немає відеореєстраторів через дефіцит

“Закупівля натільних відеореєстраторів була передбачена бюджетом деякий час. Частково проблема була обумовлена тим, що владі штату необхідно було внести зміни в максимальні строки зберігання відзнятого матеріалу. Вони внесли ці зміни, що зробило закупівлю відеореєстраторів фінансово недоступною для (правоохоронної) спільноти”, — уточнив градоначальник.

Він не відповів на питання, чи обладнані відеореєстраторами патрульні машини поліції Кеноші.

Раніше, в американському місті Кеноша через вбивство поліцією чоловіки — почалися протести і була введена комендантська година.