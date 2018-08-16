Протести у Румунії: очільник жандармерії вибачився перед постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Очільник жандармерії Румунії Лаурентіу Казан вибачився перед постраждалими під час мітингу 10 серпня, передає УНН з посиланням на Digi24.
"Як командувач я хочу вибачитися перед тими, хто необґрунтовано постраждав від наших дій, і я згоден з тим, що, можливо, такі випадки (насильства - ред.) були", - сказав майор Лаурентіу Казан в ефірі одного з місцевих телеканалів.
Як повідомляв УНН, румунська прокуратура закликала постраждалих звертатися зі скаргами до поліції та прокуратури. За фактом перевищення посадових повноважень, застосування спецзасобів під час забезпечення правопорядку під час демонстрації було порушено кримінальну справу.
10 серпня в Бухаресті пройшов мітинг, який переріс у протистояння з поліцією. Під час демонстрації постраждало близько 400 осіб.