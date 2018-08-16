Протесты в Румынии: глава жандармерии извинился перед пострадавшими

"Как командующий я хочу извиниться перед теми, кто необоснованно пострадал от наших действий, и я согласен с тем, что, возможно, такие случаи (насилия – ред.) были", - сказал майор Лаурентиу Казан в эфире одного из местных телеканалов.

Как сообщал УНН, румынская прокуратура призвала пострадавших обращаться с жалобами в полицию и прокуратуру. По факту превышения должностных полномочий, применения спецсредств в ходе обеспечения правопорядка во время демонстрации было возбуждено уголовное дело.

10 августа в Бухаресте прошел митинг, переросший в противостояния с полицией. В ходе демонстрации пострадало около 400 человек.