Протести у Мексиці створили хаос при перетині кордону США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Протестувальники в неділю взяли під контроль смуги руху транспортних засобів на одному з найжвавіших пунктів перетину кордону Мексики і США, виступаючи проти мексиканських цін на бензин, передає УНН з посиланням на Fox News.
Автомобілістам на шляху до Мексики перекрили дорогу близько 50 демонстрантів зайняли прохід у районі Отай Меса, що з'єднує Сан-Дієго і Тіхуану. Багато водіїв сигналили, щоб продемонструвати свою підтримку. Демонстранти розмахували плакатами з написами проти підвищення цін на бензин та іншими проти уряду президента Мексики Пенья Ньєто.
Схожі протести сталися поблизу іншого пункту Сан-Ісідро.
Американські митники, прикордонники та патрульні закрили автодорогу, щоб блокувати доступ до пункту Сан-Ісідро.