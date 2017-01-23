Протести у Мексиці створили хаос при перетині кордону США

Автомобілістам на шляху до Мексики перекрили дорогу близько 50 демонстрантів зайняли прохід у районі Отай Меса, що з'єднує Сан-Дієго і Тіхуану. Багато водіїв сигналили, щоб продемонструвати свою підтримку. Демонстранти розмахували плакатами з написами проти підвищення цін на бензин та іншими проти уряду президента Мексики Пенья Ньєто.

Схожі протести сталися поблизу іншого пункту Сан-Ісідро.

Американські митники, прикордонники та патрульні закрили автодорогу, щоб блокувати доступ до пункту Сан-Ісідро.