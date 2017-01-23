Протесты в Мексике создали хаос при пересечении границы США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Протестующие в воскресенье взяли под контроль полосы движения на одном из самых оживленных пунктов пересечения границы Мексики и США, выступая против мексиканских цен на бензин, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Автомобилистам на пути в Мексику перекрыли дорогу около 50 демонстрантов, которые заняли проход в районе Отайя Месса, соединяющий Сан-Диего и Тихуану. Многие водители сигналили, чтобы продемонстрировать свою поддержку. Демонстранты размахивали плакатами с надписями против повышения цен на бензин и другими против правительства президента Мексики Пенья Ньето.
Похожие протесты произошли возле другого пункта Сан-Исидро.
Американские таможенники, пограничники и патрульные закрыли автодорогу, чтобы блокировать доступ к пункту Сан-Исидро.