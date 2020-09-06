Протести у Білорусі: у Мінську помітили військову техніку, збираються колони протестуючих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. З самого ранку у Мінську помітили військову техніку і водомети, перекрита частина станцій метро, зібралися колони протестуючих. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Tut.by.
"З самого ранку у Мінську помітили військову техніку, площу Незалежності оточили, частина станцій метро закрилася. У різних районах міста зібралися колони протестуючих і рушили у напрямку центру", - йдеться у повідомленні.
Раніше МВС Білорусі повідомило, що різні інтернет-ресурси закликають зібратися сьогодні у столиці для проведення протестних акцій.
"Співробітники міліції несуть службу у посиленому режимі. Для забезпечення безпеки збільшено число нарядів і військовослужбовців. Додатково задіяна спецтехніка міліції і внутрішніх військ МВС. Протягом дня будуть перекриті проспекти міста", - йдеться у повідомленні.
Також МВС зверталося до громадян "не брати участь в несанкціонованих масових заходах".
"Це незаконно! Співробітники міліції вживатимуть всіх необхідних заходів для припинення таких акцій і недопущення порушень громадського порядку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 5 вересня, під час акцій протесту у 18 населених пунктах Білорусі затримали 91 особу.