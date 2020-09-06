Протесты в Беларуси: в Минске заметили военную технику, собираются колонны протестующих

"С самого утра в Минске заметили военную технику, площадь Независимости окружили, часть станций метро закрылась. В разных районах города собрались колонны протестующих и двинулись в направлении центра", - говорится в сообщении.

Ранее МВД Беларуси сообщило, что различные интернет-ресурсы призывают собраться сегодня в столице для проведения протестных акций.

"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", - говорится в сообщении.

Также МВД обращалось к гражданам "не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях".

"Это незаконно! Сотрудники милиции будут принимать все необходимые меры для прекращения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 5 сентября, во время акций протеста в 18 населенных пунктах Беларуси задержали 91 человека.