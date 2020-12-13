Протести у Білорусі: силовики затримали вже понад 100 осіб

Так, опубліковано імена 103 затриманих на недільній акції протесту у Мінську та інших містах Білорусі.

За даними правозахисників, майже всі затримання відбулися в Мінську.

Також TUT.BY повідомляє, що в обласному центрі на вулиці Радянській затримали 63-річну пенсіонерку Олену Гнаук. Пізніше стало відомо, що її відпустили з міліції без складання протоколу.

Олена Гнаук — одна з найвідоміших активісток Бреста. 26 листопада її судили за участь у несанкціонованій акції пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренко. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 23.34 КоАП і призначив 50 базових величин штрафу (1350 рублів).

Так, на вулицях Мінська та інших населених пунктів стихійно утворюються колони протестуючих. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони — силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети.

Нагадаємо, у Білорусі був анонсований недільний “Марш народного звинувачення”.



Як повідомляв УНН, в Білорусі більше 100 співробітників силових та правоохоронних структур, а також армії підписали відкритий лист за нові вибори — як єдиний спосіб розв’язання кризи в країні. Протести в Мінську та інших містах тривають.