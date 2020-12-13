Протесты в Беларуси: силовики задержали уже более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По данным правозащитников, во время акции протеста — “Марш народного обвинения” в Беларуси задержали уже более 100 человек. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, передает УНН.
Так, опубликовано имена 103 задержанных на воскресной акции протеста в Минске и других городах Беларуси.
По данным правозащитников, почти все задержания произошли в Минске.
Также TUT.BY сообщает, что в областном центре на улице Советской задержали 63-летнюю пенсионерку Елену Гнаук. Позже стало известно, что ее отпустили из милиции без составления протокола.
Елена Гнаук — одна из самых известных активисток Бреста. 26 ноября ее судили за участие в несанкционированной акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначил 50 базовых величин штрафа (1350 рублей).
Так, на улицах Минска и других населенных пунктов стихийно образуются колонны протестующих. С разных районов столицы поступают сообщения о разгонах — силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы.
Напомним, в Беларуси был анонсирован воскресный “Марш народного обвинения”.
Как сообщал УНН, в Беларуси более 100 сотрудников силовых и правоохранительных структур, а также армии подписали открытое письмо за новые выборы — как единственный способ решения кризиса в стране. Протесты в Минске и других городах продолжаются.