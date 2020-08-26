Протести у Білорусі: оператор зв'язку знову оголосив, що знизив швидкість інтернету у Мінську на вимогу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Білоруський оператор зв’язку А1 повідомив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську в середу ввечері на вимогу держорганів, пише УНН.
“За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 (час збігається з київським — ред.) в Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги”, — йдеться в повідомленні провайдера в Twitter.
Як повідомляють кореспонденти ряду ЗМІ, мобільний інтернет в Мінську в даний час практично недоступний.
Раніше під час масових акцій протесту в білоруській столиці неодноразово пропадало інтернет-з’єднання. Минулої неділі А1 вперше підтвердив, що швидкість роботи мобільного та стаціонарного інтернету в місті знижується за запитом держорганів.
Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим.
Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування.
Протести в Мінську, 23 серпня 2020 року: