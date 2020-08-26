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Протести у Білорусі: оператор зв'язку знову оголосив, що знизив швидкість інтернету у Мінську на вимогу влади

Київ • УНН

 • 15070 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Білоруський оператор зв’язку А1 повідомив про зниження пропускної здатності мобільного інтернету в Мінську в середу ввечері на вимогу держорганів, пише УНН.

Протести у Білорусі: оператор зв'язку знову оголосив, що знизив швидкість інтернету у Мінську на вимогу влади

“За розпорядженням уповноважених державних органів 26 серпня з 20:40 (час збігається з київським — ред.) в Мінську буде знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості передачі даних або тимчасової недоступності послуги”, — йдеться в повідомленні провайдера в Twitter.

Як повідомляють кореспонденти ряду ЗМІ, мобільний інтернет в Мінську в даний час практично недоступний.

Раніше під час масових акцій протесту в білоруській столиці неодноразово пропадало інтернет-з’єднання. Минулої неділі А1 вперше підтвердив, що швидкість роботи мобільного та стаціонарного інтернету в місті знижується за запитом держорганів.

Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим.

Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування.

— А1 Білорусь (@ a1belarus) August 26, 2020

Протести в Мінську, 23 серпня 2020 року:

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