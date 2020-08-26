Протесты в Беларуси: оператор связи снова объявил, что снизил скорость интернета в Минске по требованию властей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске в среду вечером по требованию госорганов, пишет УНН.
“По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 (время совпадает с киевским — ред.) в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги”, — говорится в сообщении провайдера в Twitter.
Как сообщают корреспонденты ряда СМИ, мобильный интернет в Минске в настоящее время практически недоступен.
Ранее во время массовых акций протеста в белорусской столице неоднократно пропадало интернет-соединение. В минувшее воскресенье А1 впервые подтвердил, что скорость работы мобильного и стационарного интернета в городе снижается по запросу госорганов.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.
Надеемся на скорое восстановление обслуживания.
Протесты в Минске, 23 августа 2020 года: